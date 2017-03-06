Руслан Киселев: "Стоит ли ждать свободных агентов в "Томи"? Рано говорить об этом"

Генеральный директор "Томи" Руслан Киселев отметил, что долги клуба перед футболистами сохраняются. По его словам, томичи вряд ли смогут пополнить состав свободными агентами. Напомним, что на клуб наложен запрет на регистрацию новичков из-за долгов.

– Валерий Петраков допустил, что "Томь" может пополниться свободными агентами. Стоит ли ждать усиления?

– Пока говорить об этом преждевременно. Завтра соберемся, все еще раз просчитаем и подумаем.

– Удалось ли рассчитаться по долгам перед футболистами?

– Задолженности сохраняются. Тяжело нам будет открыть заявку. Не все игроки, которые ушли, идут на уступки. (Сергей АСТАХОВ)