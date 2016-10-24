Руслан Киселев: "Слухи о скорой отставке Петракова - бред, в "Томи" доверяют тренеру"

Генеральный директор "Томи" Руслан Киселев сообщил "СЭ", что клуб полностью доверяет главному тренеру Валерию Петракову. Он отметил, что речи об отставке специалиста нет. После 11 туров чемпионата России "Томь" набрала 8 очков и занимает 14-е место в турнирной таблице.

- Слухи о скорой отставке Петракова - бред, в "Томи" доверяют специалисту, - сказал Киселев. - Да, после игры с "Анжи" он сильно переживал, но руководство клуба и области поддерживают Валерия Юрьевича.

- После 11 туров команда занимает 14-е место. Как оцените треть чемпионата?

- Пока еще на набрали ход. Это связано с финансовой обстановкой клуба. Сегодня провели встречу с одним влиятельным человеком в томском футболе, нам пообещали, что в первой половине ноября деньги поступят. В будущее смотрим позитивно.

- Многие клубы жалуются на судейство. У "Томи" претензии к арбитрам есть?

- Больших претензий нет. Разве что с ЦСКА не назначили пенальти в концовке матча. В последней игре с "Анжи" судейство было хорошим.

- Почему во втором тайме случился провал?

- Игра была до гола. До перерыва мы были сильнее, но пропустили два сумасшедших мяча. То "Амкар" почти с центра поля нам забил, то "Анжи". Такое ощущение, что мы как полигон для таких голов (смеется).

- 5 ноября в Томск прилетает "Спартак". В городе чувствуется ажиотаж?

- Уже спрашивают про билеты. Звонят из Иркутска, Читы, других городов. Рассчитываем на аншлаг. (Сергей АСТАХОВ)