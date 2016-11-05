15:55 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Руслан Киселев: "Почему в Томске не играли красным мячом сразу? Вопрос к делегату"

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Суббота. Томск. "Томь" - "Спартак" - 0:1. 42-я минута ЗЕ ЛУИШ и ФЕРНАНДУ празщднуют победный гол."Спартак": победа в минус 13

Генеральный директор "Томи" Руслан Киселев после поражения от "Спартака" (0:1) в матче 13-го тура чемпионата России отметил, что томская команда наиграла на ничью. По словам руководителя клуба, "Томь" готова была предоставить красные мячи перед началом встречи. Напомним, что первый тайм команды играли белым мячом.

– Игра была ничейная, реализуй мы в конце момент, настроение было бы хорошим, – сказал Киселев. – Но игра забывается, результат остается. К сожалению, не смогли набрать очков, теперь остается готовиться к матчу с "Тереком".

– Погодные условия сказались на игре команд?

– Конечно. В Томске подморозило, во время матча было минус 12 градусов. Однако к полю вопросов не было, его состояние хорошее.

– Почему красный мяч появился только во втором тайме?

– Это вопрос к делегату встречи. У нас эти мячи были готовы изначально. Сказали бы играть красными – играли бы. (Сергей АСТАХОВ)

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КОММЕНТАРИИ (1)
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spawn0

Мозги у тебя ничейные...

16:29

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