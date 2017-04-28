Руслан Киселев: "Первые два пенальти в ворота "Томи" были, по третьму есть сомнения"

Гендиректор "Томи" Руслан Киселев выразил сомнения по поводу справедливости назначения третьего пенальти в ворота клуба в матче 25-го тура чемпионата России против "Анжи" (3:3). Встречу обслуживал Владислав Безбородов, махачкалинцы все три мяча провели с пенальти, причем последний - на 90+7-й минуте.

- Я сидел за воротами, я видел, что первые два пенальти были. Здесь лукавить не надо, - цитирует "Р-Спорт" Киселева. - По третьему пенальти сомнения, надо пересмотреть видео, было касание или нет. Но оценивать судейство – это неблагодарное дело. Есть люди, которые занимаются этим, судейский комитет в РФС, и пусть они дают оценку. Инспектором матча был Алексей Спирин – всеми уважаемый знаменитый арбитр. Я думаю, он даст правильную оценку действиям арбитра.

Тема судейства мусолится столько, сколько существует футбол. Судья – это такая же составляющая часть футбола, как тренеры, игроки. Я сам 16 лет судил и был в этой шкуре. Конечно, многое зависит от арбитра. Все люди ошибаются. Самое главное, чтобы не было предвзятости.