Руслан Киселев: "Молодежь "Томи" не так здорово играет в футбол, но "умирает" на поле"

Генеральный директор "Томи" Руслан Киселев после победы над "Амкаром" (1:0) в матче 20-го тура чемпионата России рассказал "СЭ", что губернатор Томской области поблагодарил команду и тренерский штаб за результат и игру. Он отметил, что сегодня томичи умирали на поле.

– В глубине души надеялся на ничью, верил в своих молодых парней, воспитанников "Томи", – сказал Киселев. – Может, они не так здорово умеют играть в футбол, но они бьются до конца и умирают на поле. После матча позвонил губернатор Томской области, поздравил ребят и главного тренера с победой.

Пусть сегодняшняя игра станет маленьким шажочком к цели, поставленной перед командой. Думаю, все у нас получится.

– Кто стал главным героем?

– Кузнецов забил очень красивый гол. Солосин тоже вытащил сложный удар в конце. На поле играют 11 человек, и все они стали героями.

– "Томь" наконец-то вернулась на свой стадион. Довольны?

– Долго ждали этого момента. А что до критики газона, у нас была комиссия, которая дала добро на проведение матча. Поле у нас нормальное, хоть на картинке и не выглядит идеально. Весна началась только 18 дней назад, через пару недель газон никто не узнает, он будет хорошего качества. (Сергей АСТАХОВ)