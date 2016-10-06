Руслан Киселев: "Игроки "Томи" не вышли на тренировку? Сегодня было восстановительное занятие"

Генеральный директор "Томи" Руслан Киселев опроверг информацию, что команда пропустила тренировку из-за долгов по зарплате. Он отметил, что сегодня в Томске футболисты в неполном составе вышли на восстановительное занятие.

– Появилась информация, что команда не вышла на тренировку из-за долгов по зарплате.

– Сегодня у нас была восстановительная тренировка после краткосрочного отпуска. Главного тренера Валерия Петракова не было, он прилетает завтра.

– Команда была в полном составе?

– Состав был не весь. Не стоит раздувать вокруг возможного бойкота тренировок.

– Как обстоят дела с финансами, когда ждать погашения задолженностей?

– Завтра состоится встреча с администрацией Томской области с футболистами "Томи" и руководством клуба. Надеемся, все завершится благополучно. (Сергей АСТАХОВ)