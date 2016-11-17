Руслан Киселев: "Губернатор Томской области держит ситуацию по долгам "Томи" на контроле"

Генеральный директор "Томи" Руслан Киселев рассказал "СЭ", что губернатор Томской области занимается вопросом по долгам клуба. Напомним, что футболисты команды написали письмо на имя главы региона, в котором попросили решить финансовые вопросы "Томи". Долги по зарплате составляют почти шесть месяцев. Отметим, что после 13 туров томичи, набрав 8 очков, занимают 15-е место в турнирной таблице.

– Когда узнали о письме, которое команда написала на имя губернатора Томской области?

– Футболисты поставили меня в известность, что хотят отправить его губернатору. Это их право.

– Какие-то подвижки по погашению долгов есть?

– Сегодня разговаривал с людьми из администрации. Сказали, что Сергей Анатольевич Жвачкин держит ситуацию на контроле. На следующей неделе должна наступить какая-то ясность. (Сергей АСТАХОВ)