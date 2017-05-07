Руслан Киселев: "А что, у кого-то были иллюзии, что "Томь" останется в РФПЛ?"

Генеральный директор "Томи" Руслан Киселев заявил, что клуб не имел шансов на сохранение места в премьер-лиге после потери игроков основного состава. Победа "Оренбурга" над "Краснодаром" (1:0) в матче 27-го тура чемпионата России лишила "Томь" шансов сохранить прописку в высшем дивизионе.

– А что, у кого-то были иллюзии, что "Томь" останется в РФПЛ? Давайте реально будем смотреть на вещи, – цитирует РИА "Томск" Киселева. – У нас не было возможности остаться. Чтобы остаться, надо было футболистов сохранить.

Если бы сохранился состав, то мы бы не увидели молодых ребят. А теперь они себя зарекомендовали и, вполне возможно, что кого-то пригласят клубы премьер-лиги. Руководство клуба рассчитывает, что молодые игроки, которые этой весной перешли из дубля в основной состав "Томи", останутся в команде, и в следующем сезоне составят костяк команды.