Руслан Камболов: "Все в "Рубине" расстроены, столько игр без побед, нам всем хочется выиграть"

Полузащитник "Рубина" Руслан Камболов после матча 23-го тура чемпионата России против "Краснодара" (0:1) отметил, что команда играла неплохо. Хавбек подчеркнул необходимость победы в следующей игре.

– Вроде бы неплохо играли, были моменты, – цитирует клубная пресс-служба Камболова. – В конце первого тайма начали играть лучше. Во втором тайме "Краснодар" играл по счету, им надо было удержать победный счет, нам же нечего было терять, пошли в атаку.

– "Рубин" много атаковал навесами с фланга, но не получалось. Почему?

– Они насытили центр обороны, на флангах было меньше людей, поэтому мы старались играть через них, делать навесы на Жонатаса. В конце были моменты и у него, и у Карадениза.

– Почему так заметно меняется игра с выходом Карадениза?

– Не знаю, почему так. Но он лидер команды, его и болельщики любят, все уважают и видят, как он борется на поле.

– Какова обстановка в раздевалке?

– Все расстроены, столько игр без побед, нам всем хочется выиграть. Но будем готовиться к следующей игре. Надо побеждать.

– Победа в Самаре может встряхнуть команду?

– Естественно, победа – это победа. Какой бы соперник не был, когда ты берешь три очка на выезде, это дополнительный стимул.