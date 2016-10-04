Руслан Камболов: "Рубину" по силам попасть в еврокубки"

Полузащитник "Рубина" Руслан Камболов верит, что его команде удастся по итогам сезона попасть в еврокубки. После 9 туров казанский коллектив идет на 11 месте в турнирной таблице, имея в своем активе 9 очков.

– Я, конечно, реалист, но хочется повыше забраться, - цитирует "Реальное время" Камболова. - Чемпионат только начался, сколько игр впереди. Если мы будем и дальше так продолжать работать, делать работу над ошибками, каждую игру прибавлять, то нам по силам до еврокубков добраться. Я не говорю про чемпионство, но главное нам – еврокубки. Вполне реально, но результат должен быть. Если начнем выигрывать, то придет и уверенность.

– "Рубин" потратил бешеные деньги, по меркам РФПЛ, за одно окно – 39 миллионов. Почему результат не соответствует?

– Не знаю, это не ко мне вопрос. Думаю, нам время нужно. Не бывает так сразу, чтоб полкоманды обновить и начать всех обыгрывать. Я считаю, что это неправильно, надо подождать, чтобы команда притерлась друг к другу, ребята сыгрались, почувствовали друг друга на поле, чтобы тренер каждого игрока понял. Это же в один день все не делается.

– Как легче, через чемпионат попасть в еврокубки или через Кубок России?

– Это большое заблуждение у людей, что через Кубок нам будет легче. Нам и с "Читой" было непросто играть, если честно. Я говорил, что нельзя смотреть, во второй лиге команда или в первой. Это Кубок России, тут команды выходят и так бьются против клубов Премьер-лиги, будто это их последняя игра. И "Чита" это показала. Да, там они не создавали каких-то сверхъестественных моментов, но они бились, могли и отыграться, им было нечего терять. Сейчас у нас, получается, СКА – тоже непростой соперник. Нельзя смотреть, просто надо выходить на поле и выполнять свою работу. И в лиге, и в кубке.