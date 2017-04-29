Руслан Камболов: "Рубину" нужно немного порадоваться и забыть победу над "Локомотивом"

Защитник "Рубина" Руслан Камболов после победы в гостевом матче 26-го тура чемпионата России над "Локомотивом" (1:0) отметил, что во втором тайме его команд играла по счету, стараясь удержать три очка.

– Сейчас нужно будет забыть этот матч, немного порадоваться и настраиваться на следующий, – сказал Камболов.

– Три очка у "Рубина" есть, но какой игра вам показалась по качеству?

– Считаю, лучше, чем предыдущие игры, особенно первые минут тридцать, когда мы очень хорошо держали мяч. Были хорошие подходы к воротам соперника. Денис Ткачук реализовал один момент. Во втором тайме мы уже играли по счету, старались удержать победу.

– Как вам игралось с Серхио Санчесом? Он выдал лучший матч в сезоне. Это ваша заслуга?

– Не знаю, чья это заслуга. Все ребята очень старались, устали, понимали, что нам очень нужны три очка для уверенности, чтобы закончить чемпионат хорошими играми и результатом. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

Трансляция матча "Локомотив" – "Рубин"