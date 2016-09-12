Руслан Камболов: "Рубин" давно ждал первую победу"

Полузащитник "Рубина" Руслан Камболов назвал долгожданной победу над "Уралом"​ в матче 6-го тура чемпионата России. Тем не менее, он считает, что пора уже забыть об этом успехе и готовиться к игре с "Зенитом".

– Если честно, все давно ждали этой победы, - цитирует пресс-служба клуба Камболова. - Хотелось, конечно, с первого тура выигрывать. Но слава богу, что сегодня победили, многое получалось и в обороне, и в атаке. Обидно, что пропустили, хотелось закончить матч со счетом 3:0. Но я всех поздравляю с этой долгожданной победой, мы очень рады. Сейчас нужно понимать, что впереди серьезный соперник. Мы выиграли сегодня, но нужно эту игру сразу забыть и настраиваться уже на "Зенит", потому что это уже совсем другой соперник. Если мы будем так же отдаваться на поле, как сегодня, продолжать играть вперед, то многое может получиться.