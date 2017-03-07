Руслан Камболов: "Не сказал бы, что у "Анжи" было преимущество"

Полузащитник "Рубина" Руслан Камболов после матча 18-го тура чемпионата России против "Анжи" (1:0) отметил, что игра была равной и не самого лучшего качества. По его словам, казанцы победили, потому что им больше повезло.

- Я бы не сказал, что у них было какое-то большое преимущество, - приводит "Реальное время" слова Камболова. - Что "Анжи", что мы пытались играть в футбол. У них, кроме пенальти, особо моментов и не было. Подходы были, конечно, но как и у нас. Я считаю, что игра была равная, но нам больше повезло. Все боролись, как могли, сегодня такая игра была, так сказать, без центра поля. Не самого лучшего качества игра была, но все равно бились и заслужили победу.