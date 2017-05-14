Руслан Камболов: "Не чувствую, что матч с "Ростовом" - особенный"

Полузащитник "Рубина" Руслан Камболов в интервью "БИЗНЕС Online" отметил, что для него нет дополнительной мотивации перед матчем 28-го тура чемпионата России против "Ростова". Поединок бывшей и нынешней команд Курбана Бердыева пройдет в воскресенье. Начало игры - 19.00. "СЭ" проведет текстовую трансяцию встречи.

– "Ростов" пропускал дома только от "Манчестера Юнайтед". Не боитесь?

– "Рубин" сейчас уже ничего не боится, наверное. Загадывать я не люблю и просто хочу, чтобы мы удачно сыграли, показали свой футбол.

– Матч для команды особенный?

– Нет, не чувствую такого. Я понимаю, что Курбан Бекиевич – особая фигура. Но я такой человек, что для меня любая игра особенная.

– Три тура до конца. "Рубин" ни на что не претендует. Как находить мотивацию?

– Хочется на шестом месте закончить сезон. Но нужно не расслабляться, не думать об отпуске. Нужно по максимуму сыграть, выложиться и набрать очки. Нужно отображать тренерскую идею.