Руслан Камболов: "Когда "Рубин" будет выигрывать - на матчи будут ходить больше болельщиков"

Защитник "Рубина" Руслан Камболов после матча 14-го тура чемпионата России против "Динамо" (0:0) отметил, что команде не повезло при реализации моментов. Футболист подчеркнул, что полностью восстановился от травмы.

– Мы, в принципе, хорошо играли, особенно во втором тайме, – цитирует клубная пресс-служба Камболова. – В завершении не повезло, но считаю, что наиграли на победу. Где-то везет, где-то не везет. Надеюсь, с Самарой больше повезет.

– Почему в первом тайме не было такого количества моментов, как во втором тайме?

– Наверно, в первом тайме мы неправильно выполняли установку тренера. А во втором тайме вышли не то что агрессивные, но все выполняли, что тренер просил – и пошли моменты.

– Сами уже полностью восстановились?

– Да, слава богу, я восстановился, все хорошо.

– Когда на огромной трибуне пять тысяч человек, играть сложно?

– Всегда хочется, чтобы ходила как минимум половина, но у всех свои причины, может холодно... Будем выигрывать – будут больше ходить. Пусть приходят всегда, пусть поддерживают, мы всегда болельщикам рады.

Трансляция матча "Рубин" – "Динамо"