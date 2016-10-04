Руслан Камболов: "Когда Грасия бывает недоволен, то может и "напихать"

Полузащитник "Рубина" Руслан Камболов доволен работой под руководством главного тренера Хавьера Грасии. 46-летний испанский специалист летом возглавил казанскую команду, подписав четырехлетний контракт.

– Мне Грасия, конечно, по душе, можно сказать, - цитирует "Реальное время" Камболова. - Я не могу сказать, что он меня чем-то не устраивает. Мне он нравится как тренер, его подход ко всем игрокам, его видение футбола. То, что я не играл на сборах толком, я не обижался как-то, плохое о нем не говорю. Просто работал и мне реально нравилось. Спроси у ребят, считаю, что именно предсезонка была хорошей, очень понравилась. Все через мяч, ровная работа такая. Нагрузки были тоже через мяч, хотя очень важно, когда футболист не просто бегает, а у тебя есть работа и хорошая, и очень нагрузочная. И интересная, да.

– Чем он отличается от Чалого и Билялетдинова?

– Менталитет, конечно, разный. Я даже не могу сказать, чем он отличается. У Саярыча был свой подход, он всех держал в кулаке, но это и хорошо, чтобы ребята не расслаблялись. У Грасии чуть-чуть другой подход, он подходит к игрокам через объяснение – поговорить, донести до человека. Не могу сказать, что Саярыч не доносил, просто Билялетдинов был жестче.

– Грасия не "пихает" игрокам?

– Нет, когда он бывает недоволен, то может и "напихать", конечно. До этого редко, конечно, доходит, все отдают себя на тренировках. Не буду врать, ребята работают и переживают, что пока не совсем тот результат, которого хотелось. Дай бог, чтобы наверстали все.