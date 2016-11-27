Руслан Камболов: "Грасия похвалил за игру с ЦСКА"

Полузащитник "Рубина" Руслан Камболов отметил, что казанцы остались довольны результатом в игре 15-го тура чемпионата России против ЦСКА (0:0). Также футболист рассказал, что полученное им повреждение оказалось несерьезным.
– Какие разговоры в раздевалке после матча? Как ребята оценили эту игру?
– Тренер похвалил всех, сказал, что молодцы, сыграли организованно. В принципе, как он просил, может, не на сто процентов, но выполнили установку тренера. Главное, конечно, была оборона.
– У вас второй матч подряд возникает момент после "стандарта". Расскажите.
– А что рассказывать? Забил бы... Я пробил, потом еще Самбрано. Они не забили, мы не забили. Думаю, ничейный результат закономерен.
– В целом, едете в Казань с положительным эмоциональным багажом?
– Думаю, да. Думаю, и болельщики были довольны содержанием игры. Второй тайм в атаке лучше провели. В обороне не скажу, что идеально, но много что получалось.
– Что-то по характеру повреждения можно сказать?
– Думаю, травма несерьезная. Сейчас врачи посмотрели, сказали, что несерьезная. Случился естественный подворот, при котором болевые ощущения всегда возникают.
Дополнительная информация
http://rubin-kazan.ru/ru/news_items/6426-ruslan-kambolov-sygrali-tak-kak-prosil-trener