Руслан Камболов: "Эффект от разговора с Лестьенном и Сонгом был"

Защитник "Рубина" Руслан Камболов в интервью "Бизнес Online" подтвердил информацию о том, что зимой команда провела серьезный разговор с полузащитником Алексом Сонгом и нападающим Максимом Лестьенном. При этом он подчеркнул, что жесткость беседы была преувеличена.

Ранее сообщалось, что ветераны казанцев подняли вопрос о переводе камерунца и бельгийца в дубль в качестве воспитательной меры, если легионеры не возьмутся за голову.

- Жесткий разговор команды с Лестьенном и Сонгом - что это было? - вопрос Камболову.

- Немного громко написали, что там был какой-то повышенный разговор. Мы наоборот нормально поговорили. Например, мне неприятно, что в таком состоянии человек может прийти на тренировку. Думаю, другим тоже это неприятно.

Если захотел отдохнуть, то отдохни в тот день, когда можно это сделать. Ведь потом мы выходим на поле все вместе, а если человек нормально не готовился к игре и не показывает все, на что он способен, от этого может пострадать и команда. Он ведь сам себе в первую очень вредит.

- Эффект от того разговора был?

- Да, был. И они молодцы. Тот же Лестьенн хоть задвигался, выходил и забивал. Так что эффект был.