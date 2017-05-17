Руслан Камболов: "Был хороший момент у Жонатаса, нужно было реализовывать"

Защитник "Рубина" Руслан Камболов во флеш-интервью в эфире канала "Футбол 1" в перерыве матча 29-го тура чемпионата России с ЦСКА посетовал на неиспользованные моменты. После первого тайма счет во встрече не открыт – 0:0.

– "Рубин" неплохо начал, но потом команда притормозила. Как сделать так, что вновь появилась яркость в атаке во втором тайме?

– Согласен, был хороший момент у Жонатаса. Нужно было реализовывать. Потом сбавили, стали чаще терять мяч. ЦСКА нас немного поджал. Во втором тайме нам нужно лучше контролировать мяч и больше креатива в атаке.

Трансляция матча "Рубин" - ЦСКА