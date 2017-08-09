Руслан Абазов: "Проиграли, так как у ЦСКА совсем другие исполнители"

Защитник "Тосно" Руслан Абазов после матча 5-го тура чемпионата России против ЦСКА (1:2) отметил, что команде не хватило свежести во втором тайме. По его словам, игроки армейцев хорошо перемещаются по полю, неплохо держат мяч.

- У соперника более мастеровитая команда. Тяжело играть, когда соперник все время с мячом, все время перемещается. Делали замены в первом тайме, может, просто сил не хватило. У нас были травмы, один из игроков заканчивал матч с перемотанной головой, а ЦСКА заканчивал встречу на классе.

- С чем связываете гол, который пропустили, сразу выйдя из раздевалки?

- Наверное, усталость. Вышли с холодной головой, но была ошибка, и пошло все дальше.

- "Тосно" освоился в премьер-лиге?

- У нас сложный календарь. Был "Зенит", потом ЦСКА. Играли с лидерами, было тяжело. Но это тот опыт, который должен нам помочь в будущем.

- С кем было сложнее играть: с ЦСКА или с "Зенитом"?

- Сложно сказать, с "Зенитом" вроде выглядели получше. Проиграли мы и тем, и тем. Журналистам со стороны должно быть виднее.

- В этом матче вам удалось отыграться, что помешало удержать счет?

- Это называется класс. У нас не так много опытных игроков, а такие команды, как ЦСКА, доводят матчи на классе. Нам не хватило сил, а соперник грамотно распределил свои силы и возможности. Они могут поднажать в конце в случае необходимости, а нам не хватает сил.

- То есть тяжело противостоять командам такого уровня?

- Да, исполнители совсем другие.

- В прошлом матче вратарь соперника дважды ошибся. Перед игрой не говорили, что нужно больше бить?

- Штаб разобрал игру, всем известно, как играет ЦСКА. Про каждого игрока рассказали.

- В команду пришел Владимир Быстров, что можете о нем сказать?

- Производит хорошее впечатление, тренируется, приходит в форму.

- То есть ему нужно набрать форму?

- Конечно, даже такому опытному игроку тяжело входить в сезон без надлежащих физических кондиций. Ведь он долго находился без игровой практики. (Артем РЯБОВОЛ)