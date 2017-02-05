Руководство "Томи" ожидает начала финансирования на следующей неделе

Гендиректор "Томи" Руслан Киселев заявил, что руководство команды ожидает старта финансирования клуба на следующей неделе. Томичи испытывают серьезные финансовые проблемы и уже потеряли ряд основных футболистов. После 17 туров на счету команды 9 очков и последнее место в турнирной таблице.

– Недавно состоялся разговор с нашими спонсорами, думаю, что на этой или следующей неделе будет финансирование, – цитирует "Р-Спорт" Киселева. – Больших санкций к клубу применить уже в любом случае нельзя, у нас и так имеется запрет на регистрацию новых игроков. Надеемся, что ситуация вскоре поправится.