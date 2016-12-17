13:26 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Руководство "Томи" обсудит будущее клуба 20 декабря

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Генеральный директор "Томи" Руслан Киселев сообщил, что руководство обсудит будущее клуба 20 декабря. Ранее стало известно, что игроки и тренерский штаб томичей не получают зарплату с начала сезона. Ряд игроков уже обратились в палату по разрешению споров РФС.

- Пока ситуация никак не изменилась, руководство встретится во вторник, - цитирует ТАСС Киселева. - Сейчас никаких новостей нет: ребята в отпуске, клуб в отпуске. Долги пока не гасились.

После 17 туров "Томь" с 9 очками занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата России.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3882412

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