Руководство "Локомотива" - о пустых местах на дерби со "Спартаком": "В кассах билетов нет"

Председатель правления "Локомотива" Анатолий Мещеряков отметил, что полный стадион на матче 2-го тура чемпионата России со "Спартаком" (0:0) не собрался из-за сезона отпусков. По его словам, билетов на эту игру в кассах не осталось.

- Это не "Локомотив" не собрал полные трибуны. Время такое – август, - заявил Мещеряков. - Все в отпусках, а, во-вторых, в кассах билетов нет. Если бы подобные матчи проходили в сентябре-октябре... Люди покупают билеты, но по тем или иным причинам не приходят.

Напомним, этот матч посетили 22 037 зрителей. Вместимость "РЖД Арены" составляет 28 тысяч человек.(Ярослав СУСОВ)