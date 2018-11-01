Руководство "Енисея" проведет встречу с Аленичевым по поводу результатов клуба

После поражения "Енисея" в матче 1/8 финала Кубка России с "Локомотивом" (1:4) руководство красноярского клуба планирует встретиться с тренерским штабом во главе с Дмитрием Аленичевым. В премьер-лиге дебютанты занимают последнее, 16-е место после 12-и туров, набрав только шесть очков.

– Я пока тренерский штаб не видел, но встреча, безусловно, будет, – сказал Рубцов.

– Когда она состоится?

– Завтра.

– О кадровых перестановках пока говорить преждевременно?

– Если это произойдет, то пресс-служба клуба сделает объявление. (Андрей Сизякин)​