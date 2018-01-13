Руководство ЦСКА разрешило Рахимичу совмещать работу в клубе и сборной Боснии и Герцеговины

Бывший полузащитник ЦСКА Элвер Рахимич рассказал, что руководство клуба разрешило ему совмещать работу в сборной Боснии и Герцеговины и ДЮСШ армейцев. Ранее сообщалось, что экс-игрок красно-синих войдет в штаб Роберта Просинечки, который был назначен на пост главного тренера национальной команды 4 января.

- Я поговорил с руководством ЦСКА, они разрешили мне совмещать работу в сборной и клубе, все нормально, - сказал Рахимич.

Напомним, Рахимич выступал за ЦСКА с 2001 по 2014 год. Вместе с армейцами он по пять раз выиграл чемпионат и Суперкубок России. Также он стал семикратным обладателем национального кубка. В сезоне-2004/05 завоевал Кубок УЕФА. После завершения карьеры игрока работал в тренерском штабе ЦСКА (2013-2015 гг), с 2015 года – в ДЮСШ ЦСКА.

За сборную Боснии и Герцеговины полузащитник выступал с 2007 по 2013 год. На чемпионате мира 2014 года он входил в тренерский штаб национальной команды. (Павел ГУРЕВИЧ)