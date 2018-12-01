Руководитель проекта ВАР - о возможном использовании системы на Кубке России и стыковых матчах РПЛ-ФНЛ

Руководитель проекта по внедрению системы видеопомощи арбитрам (ВАР) в России Леонид Калошин в беседе с корреспондентом "СЭ" рассказал о подробностях использования системы на матчах Кубка России и стыковых встречах чемпионата страны в этом сезоне.

– Еще в июле РФС объявил о планах провести во 2-й части сезона 2018/19 решающие кубковые игры и стыковые матчи с ВАР в режиме лайв. Чтобы с уверенностью говорить о проведении игры, нужно осуществить огромную подготовительную работу по многим аспектам – технологическим, коммуникационным, подготовке ассистентов.

Видеоассистенты, судьи и операторы видеоповторов должны получить сертификацию со стороны IFAB, для чего нужно пройти целый комплекс работы. Чтобы получить назначение на матч с VAR в режиме live, каждый судья и видеоассистент должен пройти тщательную подготовку – курс теоретических занятий с просмотром клипов в аудитории для четкого знания протокола ИФАБ и достижения единой трактовки игровых ситуаций, пройти практику с определённым количеством часов на симуляторе, провести несколько матчей без связи с судьей (offline), поработать на товарищеских и других несоревновательных матчах

– Где будете арендовать оборудование для матчей с ВАР в этом сезоне?

– Оборудование будет взято в аренду за счет РФС. Видеоассистенты будут работать в специализированных комнатах либо на стадионах, либо в фургонах, как это было на Кубке конфдераций-2017.

Напомним, что решение об использовании ВАР в решающих матчах Кубка и стыковых встречах чемпионата было принято на одном из заседаний исполкома РФС. (Евгений Белоусов)