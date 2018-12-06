Руководитель проекта ВАР: "Это глобальный проект, и реализовать его непросто, но преодолеть все трудности реально"

Руководитель проекта по внедрению системы видеопомощи арбитрам (ВАР) в России Леонид Калошин рассказал о реализации данной технологии. По его словам, для этого нужны два основных фактора: финансы и человеческий ресурс.

– Это глобальный проект, и реализовать его непросто, но преодолеть все трудности реально, – приводят "Известия" слова Калошина. – Для этого нужны два основных фактора: финансы и человеческий ресурс. Должна быть единая трудолюбивая команда, которая работает в каждодневном режиме, обладает всеми профессиональными качествами. Важно, чтобы многие составляющие были готовы к внедрению ВАР: техническое обеспечение, стадионы, а также основной ТВ-вещатель. Необходимо также качественно обучить судей, видеоассистентов и операторов повтора.

Ранее стало известно, что было поручен создать рабочую группу по этому вопросу, ее возглавил Владимир Хашиг. Клубы поддержали идею создания единого центра для видеоарбитров в Москве. До 25 декабря рабочая группа должна представить нам отчет на эту тему.