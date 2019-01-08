Руководитель медицинского департамента "Спартака" рассказал о восстановлении Жиго, Ещенко и Боккетти

Руководитель медицинского департамента "Спартака" Михаил Вартапетов заявил, что на предстоящем сборе защитник Самюэль Жиго будет тренироваться по индивидуальной программе. Он также рассказал, что Андрей Ещенко восстанавливается быстрее, чем было запланировано.

- Состояние Жиго очень хорошее и соответствует срокам, которые прошли после операции, - приводит слова Вартапетова официальный сайт "Спартака". - На сборе его ждут по-прежнему индивидуальные тренировки, но они будут уже в большей степени направлены на работу с мячом на поле.

Ещенко даже опережает график восстановления. Хороший объем движений прооперированной ноги.

Боккетти только 3 января сняли гипс; ему еще рано бегать, остаются ограничения. Но все идет по плану. Думаю, к середине второго сбора он начнет более серьезную работу, в том числе беговую.

"Спартак" проведет первый сбор в ОАЭ с 9 по 16 января. Красно-белые занимают 4-е место в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 28 очков после 17 туров.

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