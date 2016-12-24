"Рубину", "Кубани", "Мордовии" и "Шиннику" запрещено регистрировать новичков

Состоялось очередное заседание Палаты по разрешению споров РФС. По его итогам было принято решение наложить на "Рубин" запрет на регистрацию новичков в связи с задолженностью перед Русланом Камболовым.

Аналогичное наказание постигло "Кубань" за долги перед Эмилианом Карасом, Игорем Жураховским, Владимиром Обуховым и бывшим тренером Даном Петреску. Также новичков запрещено регистрировать "Мордовии" и "Шиннику" за долги перед Нукри Ревишвили и Андреем Мязиным.

"Кубань" также была оштрафована за долги перед "Сибирью", "Сокол" - перед Денисом Пчелинцевым. "Мордовия" была наказана штрафом за долги перед Эмином Махмудовым, Далибором Стевановичем, Марко Ломичем, Сергеем Самодиным, Миланом Перендиа, Асланом Дудиевым, Владимиром Рыковым и Евгением Луценко.