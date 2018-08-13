"Рубин" - "Зенит": Семак сделал 6 замен в "старте" по сравнению с матчем с "Динамо"

Стал известен состав "Зенита" на матч 3-го тура чемпионата России против "Рубина". Главный тренер команды Сергей Семак произвел шесть замен по сравнению с предыдущей игрой в 3-м отборочном раунде Лиги Европы против минского "Динамо" (0:4). На поле выйдут те же 11 футболистов, что вышли с первых минут в игре 2-го тура РПЛ против "Арсенала" (1:0).

Полностью стартовый состав "Зенита" выглядит следующим образом: Лунев - Смольников, Иванович, Мевля, Набиуллин - Нобоа, Паредес, Кузяев - Мак, Дзюба, Шатов. Запасные - Лодыгин, Кержаков, Анюков, Скроботов, Чернов, Краневиттер, Эрнани, Ерохин, Оздоев, Ригони, Дриусси, Заболотный.

"Рубин" - "Зенит": чемпионат России по футболу, 3-й тур, 13 августа 2018, онлайн-трансляция - в 20.00