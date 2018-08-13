20:51 | Футбол — РПЛ

"Рубин" - "Зенит": Кудряшов заменен из-за травмы


Защитник "Рубина" Федор Кудряшов заменен из-за травмы в конце первого тайма матча третьего тура чемпионата России против "Зенита" . Вместо него на поле вышел Виталий Устинов.

Футболист не смог самостоятельно покинуть поле, его увезли на электромобиле. Игрок держался за колено.

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Рубин - Зенит

 

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 3-й тур
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