"Рубин" - "Зенит": Кудряшов заменен из-за травмы

Защитник "Рубина" Федор Кудряшов заменен из-за травмы в конце первого тайма матча третьего тура чемпионата России против "Зенита" . Вместо него на поле вышел Виталий Устинов.

Футболист не смог самостоятельно покинуть поле, его увезли на электромобиле. Игрок держался за колено.

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