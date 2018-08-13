"Рубин" - "Зенит": Кудряшов заменен из-за травмы

Защитник "Рубина" Федор Кудряшов заменен из-за травмы в конце первого тайма матча третьего тура чемпионата России против "Зенита" . Вместо него на поле вышел Виталий Устинов.
Футболист не смог самостоятельно покинуть поле, его увезли на электромобиле. Игрок держался за колено.
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Федор Кудряшов получил травму 🚑https://t.co/QsbwxI6Wri #РубинЗенит pic.twitter.com/BKItM1v7mc– Спорт-Экспресс (@sportexpress) 13 августа 2018 г.
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