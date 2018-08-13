"Рубин" - "Зенит": котировки букмекеров

В понедельник, 13 августа, в Казани пройдет матч 3-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между "Рубином" и "Зенитом". Игру принимает стадион "Казань Арена". Начало встречи – 20.00 по московскому времени.

Winline оценивает шансы "Рубина" на успех с коэффициентом 4,02, а "Зенита" – 2,22. Ничья оценивается с коэффициентом 3,17.

Знаешь, кто победит и каким будет счет? Коэффициенты Winline – здесь.

"Рубин" - "Зенит": РПЛ, 3-й тур, 13 августа 2018, онлайн-трансляция матча – начало в 20.00 (время московское)