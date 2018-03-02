11:34 | Футбол — РФПЛ

"Рубин" заявит Бухарова?

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По информации "СЭ", казанский "Рубин" в ближайшие дни может заявить форварда Александра Бухарова, с которым планирует подписать контракт.

В то же время в аренду в "СКА-Хабаровск" может быть отдан форвард Максим Канунников – эта сделка произойдет, если клубу удастся соблюсти юридические формальности по переходу вне пределов трансферного окна.

Пока же Канунников находится в расположении клуба – он полетел в Махачкалу на матч 21 тура премьер-лиги с "Анжи".

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КОММЕНТАРИИ (23)
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karlikf1

Cheremis57 12:48, марк де фоссен 12:49, классный футболист или хотя-бы с претензиями на классность, играет на определённом, высоком уровне каждую игру, каждый матч. Ответь сам себе: если футболист сыграл хорошо одну игру, а три-четыре-пять следующих ходит пешком, толку от него никакого - это считается хороший игрок? Пусть даже забил МЮ. Ну и что? Много кто забивал МЮ, Реалу, Ювентусу. Вон - Погребняк Баварии забивал, а сейчас его люди в своих комментах с дерьмом перемешивают. Почему? Баварии ведь забивал, в полуфинале еврокубка! Аршивина народ тоже любит в дерьме валять, Павлюченко - да много кого в конце-концов. Наши - вон, Челси обыгрывали, Баварию, Атлетико мадридский, в гостях кстати 2:0, Интер 3:0 драли, Барселону. Что теперь, всю жизнь жить воспоминаниями? А то МЮ он забил. Ну, забил, дальше что? Да ничего, по кр. мере ничего особенного.

17:49

Семь ветров

Чудеса продолжаются)) На халяву очередной сельмашевец переходит, теперь в Рубин, хоть бы что нибудь для виду продали, не всё ж по серым схемам в карман класть)) Ну а по Канунникову, в Казани конечно лоханулись по полной программе, отказавшись продавать за немыслимые деньги, аж за миллион и потребовали 6 (!!!) миллионов евро)))))))))

14:10

ЮКИ

хотят футПокойничка оживить?!не вийдет!бухарик мог играть только в Паре с Чори Домингесом,который Отдавал ему Ювелирные Голевые передачи!без Чори санёк полный 0!скоро сами убедитесь!

13:35

марк де фоссен

Cheremis57-Бу-га-га! за коней топит)) Так что в этом сезоне пусть пока радуется.

13:25

Cheremis57

марк де фоссен, жаль если так! Но ведь есть Азмун и два молодых татарина!! Пора уже и им забивать!!!

13:22

марк де фоссен

Cheremis57-он же лечиться уехал вроде бы? поэтому вряд ли 17 марта будет играть.

13:19

Cheremis57

Бу-га-га!, если он забивал МЮ, то 17 марта без проблем "засадит" и липовому чемпиону! Готовтесь!!

13:15

марк де фоссен

Бу-га-га!-Эдик,ты не согласен с тем,что Бухаров лучше и эффективнее Канунникова ?

13:14

Бу-га-га!

"Забивал МЮ."© Это бренд, куле.))) Жисть удалась.)))

13:10

tagov

Лишь бы не синячил чо ))

13:01

марк де фоссен

karlikf1-Синяк забивал МЮ.И этот парень гораздо эффективнее нежели Кануна.Бердыев все правильно делает!))

12:49

Cheremis57

karlikf1, уважаемый кто у вас под ником Синяк? Если Бухаров, то как же его гол в ворота МЮ в Ростове? Принял мяч на грудь и не дав ему опуститься на землю ударил, забив красивейший гол! По-моему, в лучших манерах европейских звёзд!!

12:48

karlikf1

И что? Смысл-то какой этой комбинации, шило на мыло, дерево на другое дерево? Не понимаю. Синяк и в лучшие годы был деревянным, просто Семак и Домингес метко в него пинали - так, что мяч просто отскакивал от Синяка в ворота. Моложе-то и шустрее он не стал, Синячок.

12:42

ntsg62

От дерева надо избавляться (Канунникова),а Бух иногда выстреливает.

12:39

Serenky25

Паша начал забивать за Тосно. На ЧМ он Главный форвард теперь.

12:37

Бармалей3000

Нападающий который не забивает

12:09

Бармалей3000

Кто в сборную приглашал вот к этим людям есть вопросы???

12:09

Бармалей3000

Хабаровск - уровень Канунникова не уверен

12:07

Гаттузо Крут!!!!!!#!

Мы не рабы! Рабы немы! Факт. И Ансальди срочно вернуть....

12:03

марк де фоссен

Ну а кто бы сомневался! Ждем Бухарова! Саня,выздоравливай!

12:00

Cheremis57

Предсказуемый исход Канунникова из "Рубина"! Не выдержал папа Бердыев, очень твёрдое полено попалось!!

11:51

Edmundo.Baldivieso

Хабаровск - уровень Канунникова.

11:49

merniloskut

Ни себе ни людям, хотя частично бамжам!(((

11:38

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