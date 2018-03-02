"Рубин" заявит Бухарова?

По информации "СЭ", казанский "Рубин" в ближайшие дни может заявить форварда Александра Бухарова, с которым планирует подписать контракт.

В то же время в аренду в "СКА-Хабаровск" может быть отдан форвард Максим Канунников – эта сделка произойдет, если клубу удастся соблюсти юридические формальности по переходу вне пределов трансферного окна.

Пока же Канунников находится в расположении клуба – он полетел в Махачкалу на матч 21 тура премьер-лиги с "Анжи".