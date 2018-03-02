"Рубин" заявит Бухарова?

По информации "СЭ", казанский "Рубин" в ближайшие дни может заявить форварда Александра Бухарова, с которым планирует подписать контракт.
В то же время в аренду в "СКА-Хабаровск" может быть отдан форвард Максим Канунников – эта сделка произойдет, если клубу удастся соблюсти юридические формальности по переходу вне пределов трансферного окна.
Пока же Канунников находится в расположении клуба – он полетел в Махачкалу на матч 21 тура премьер-лиги с "Анжи".
karlikf1
Cheremis57 12:48, марк де фоссен 12:49, классный футболист или хотя-бы с претензиями на классность, играет на определённом, высоком уровне каждую игру, каждый матч. Ответь сам себе: если футболист сыграл хорошо одну игру, а три-четыре-пять следующих ходит пешком, толку от него никакого - это считается хороший игрок? Пусть даже забил МЮ. Ну и что? Много кто забивал МЮ, Реалу, Ювентусу. Вон - Погребняк Баварии забивал, а сейчас его люди в своих комментах с дерьмом перемешивают. Почему? Баварии ведь забивал, в полуфинале еврокубка! Аршивина народ тоже любит в дерьме валять, Павлюченко - да много кого в конце-концов. Наши - вон, Челси обыгрывали, Баварию, Атлетико мадридский, в гостях кстати 2:0, Интер 3:0 драли, Барселону. Что теперь, всю жизнь жить воспоминаниями? А то МЮ он забил. Ну, забил, дальше что? Да ничего, по кр. мере ничего особенного.
17:49
Семь ветров
Чудеса продолжаются)) На халяву очередной сельмашевец переходит, теперь в Рубин, хоть бы что нибудь для виду продали, не всё ж по серым схемам в карман класть)) Ну а по Канунникову, в Казани конечно лоханулись по полной программе, отказавшись продавать за немыслимые деньги, аж за миллион и потребовали 6 (!!!) миллионов евро)))))))))
14:10
ЮКИ
хотят футПокойничка оживить?!не вийдет!бухарик мог играть только в Паре с Чори Домингесом,который Отдавал ему Ювелирные Голевые передачи!без Чори санёк полный 0!скоро сами убедитесь!
13:35
марк де фоссен
Cheremis57-Бу-га-га! за коней топит)) Так что в этом сезоне пусть пока радуется.
13:25
Cheremis57
марк де фоссен, жаль если так! Но ведь есть Азмун и два молодых татарина!! Пора уже и им забивать!!!
13:22
марк де фоссен
Cheremis57-он же лечиться уехал вроде бы? поэтому вряд ли 17 марта будет играть.
13:19
Cheremis57
Бу-га-га!, если он забивал МЮ, то 17 марта без проблем "засадит" и липовому чемпиону! Готовтесь!!
13:15
марк де фоссен
Бу-га-га!-Эдик,ты не согласен с тем,что Бухаров лучше и эффективнее Канунникова ?
13:14
Бу-га-га!
"Забивал МЮ."© Это бренд, куле.))) Жисть удалась.)))
13:10
tagov
Лишь бы не синячил чо ))
13:01
марк де фоссен
karlikf1-Синяк забивал МЮ.И этот парень гораздо эффективнее нежели Кануна.Бердыев все правильно делает!))
12:49
Cheremis57
karlikf1, уважаемый кто у вас под ником Синяк? Если Бухаров, то как же его гол в ворота МЮ в Ростове? Принял мяч на грудь и не дав ему опуститься на землю ударил, забив красивейший гол! По-моему, в лучших манерах европейских звёзд!!
12:48
karlikf1
И что? Смысл-то какой этой комбинации, шило на мыло, дерево на другое дерево? Не понимаю. Синяк и в лучшие годы был деревянным, просто Семак и Домингес метко в него пинали - так, что мяч просто отскакивал от Синяка в ворота. Моложе-то и шустрее он не стал, Синячок.
12:42
ntsg62
От дерева надо избавляться (Канунникова),а Бух иногда выстреливает.
12:39
Serenky25
Паша начал забивать за Тосно. На ЧМ он Главный форвард теперь.
12:37
Бармалей3000
Нападающий который не забивает
12:09
Бармалей3000
Кто в сборную приглашал вот к этим людям есть вопросы???
12:09
Бармалей3000
Хабаровск - уровень Канунникова не уверен
12:07
Гаттузо Крут!!!!!!#!
Мы не рабы! Рабы немы! Факт. И Ансальди срочно вернуть....
12:03
марк де фоссен
Ну а кто бы сомневался! Ждем Бухарова! Саня,выздоравливай!
12:00
Cheremis57
Предсказуемый исход Канунникова из "Рубина"! Не выдержал папа Бердыев, очень твёрдое полено попалось!!
11:51
Edmundo.Baldivieso
Хабаровск - уровень Канунникова.
11:49
merniloskut
Ни себе ни людям, хотя частично бамжам!(((
11:38