20:38 5 августа | Футбол — РФПЛ

"Рубин" заявил Сигурдссона для участия в чемпионате России

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"Рубин" внес защитника Рагнара Сигурдссона в заявку для участия в матчах чемпионата России, сообщает Твиттер РФПЛ. 31-летний исландский игрок будет выступать за команду из Казани под номером 5.

Напомним, ближайший матч "Рубина" в чемпионате России состоится 6 августа. Казанцы на выезде сыграют с ЦСКА. Встреча начнется в 17.30 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию матча.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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РСМ-1970

Это не тот Сигурдссон(((

21:07 5 августа