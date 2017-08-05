"Рубин" заявил Сигурдссона для участия в чемпионате России

"Рубин" внес защитника Рагнара Сигурдссона в заявку для участия в матчах чемпионата России, сообщает Твиттер РФПЛ. 31-летний исландский игрок будет выступать за команду из Казани под номером 5.
Напомним, ближайший матч "Рубина" в чемпионате России состоится 6 августа. Казанцы на выезде сыграют с ЦСКА. Встреча начнется в 17.30 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию матча.
"Рубин" (Казань) @fcrk заявили:– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 5 августа 2017 г.
Рагнар Сигурдссон (защитник)
Профиль игрока: https://t.co/bxHqPI0fvc#межсезонье #РФПЛ #НашФутбол pic.twitter.com/NkJhT3oaFG
РСМ-1970
Это не тот Сигурдссон(((
21:07 5 августа