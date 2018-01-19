17:50 | Футбол — РФПЛ

"Рубин" завершил сбор в ОАЭ, 25 января отправится в Турцию

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В пятницу "Рубин" завершил программу первого зимнего сбора, который прошел в ОАЭ. В Абу-Даби команда работала с 6 января и провела один контрольный матч с "Локомотивом" из Ташкента, который завершился вничью (0:0).

Второй сбор команда Курбана Бердыева проведет с 25 января по 6 февраля в турецком Белеке. На сборе запланировано три контрольных матча, сообщает официальный сайт клуба.

Дополнительная информация

http://rubin-kazan.ru/ru/news_items/7557-vtoroy-zimniy-sbor-provedem-v-turtsii

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