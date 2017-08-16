"Рубин" заработал на билетах за три домашних матча 10 миллионов рублей

Заместитель коммерческого директора "Рубина" Андрей Кораблев назвал сумму, полученную клубом за реализацию билетов на домашние матчи чемпионата России в этом сезоне. По его словам, эти средства уже превышают половину того, что было заработано по ходу розыгрыша прошлого чемпионата.

– В наш адрес было много критики, когда мы до регламентного минимума ограничили получение бесплатных пригласительных на матчи, – цитирует "Бизнес online" Кораблева. – Сейчас за три домашних игры за билеты мы уже собрали 10 миллионов рублей, хотя за весь прошлый год сумма была порядка 17-ти.