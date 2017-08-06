"Рубин" забил второй гол Помазуну на 11-й минуте

Нападающий "Рубина" Жонатас оформил дубль в матче 4-го тура чемпионата России против ЦСКА – 2:0. Бразилец отправил мяч в сетку ворот Ильи Помазуна на 11-й минуте ударом в ближний угол после выхода один на один с молодым голкипером армейцев.
Трансляция матча ЦСКА – "Рубин"
Г⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️Л! @fcrk#НашФутбол #РФПЛ. 4-й тур. #ЦСКАРубин 0:2 11' Жонатас (дубль) @Jonathasjesus22 pic.twitter.com/8HcYPlNiE0– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 6 августа 2017 г.
crAzI Ivan
При всем уважении, это ппц, в раме дырка....
18:37 6 августа
ПИПКИНПАПА
К каждому предложению нижнего поста, добавлять ник постующего)))
18:32 6 августа
tryam
2:4 будет
18:23 6 августа
tryam
ну и дыра в рамке. какая лига чемпионов
18:23 6 августа
Al Rains
4:2 будет
17:45 6 августа
Почти
Ничего неожиданного не происходит . Фаворит ведет . Рубин в любом случае будет выше армейцев. Спокойствие.
17:44 6 августа