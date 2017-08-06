"Рубин" забил второй гол Помазуну на 11-й минуте

Нападающий "Рубина" Жонатас оформил дубль в матче 4-го тура чемпионата России против ЦСКА – 2:0. Бразилец отправил мяч в сетку ворот Ильи Помазуна на 11-й минуте ударом в ближний угол после выхода один на один с молодым голкипером армейцев.

Трансляция матча ЦСКА – "Рубин"