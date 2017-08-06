17:41 6 августа | Футбол — РФПЛ

"Рубин" забил второй гол Помазуну на 11-й минуте

6

Нападающий "Рубина" Жонатас оформил дубль в матче 4-го тура чемпионата России против ЦСКА – 2:0. Бразилец отправил мяч в сетку ворот Ильи Помазуна на 11-й минуте ударом в ближний угол после выхода один на один с молодым голкипером армейцев.

Трансляция матча ЦСКА – "Рубин"

6
Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 4-й тур. "Зенит" - "Спартак" и другие матчи
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ (6)
Войти, чтобы оставить комментарий

crAzI Ivan

При всем уважении, это ппц, в раме дырка....

18:37 6 августа

ПИПКИНПАПА

К каждому предложению нижнего поста, добавлять ник постующего)))

18:32 6 августа

tryam

2:4 будет

18:23 6 августа

tryam

ну и дыра в рамке. какая лига чемпионов

18:23 6 августа

Al Rains

4:2 будет

17:45 6 августа

Почти

Ничего неожиданного не происходит . Фаворит ведет . Рубин в любом случае будет выше армейцев. Спокойствие.

17:44 6 августа