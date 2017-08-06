17:34 6 августа | Футбол — РФПЛ

"Рубин" забил Помазуну на второй минуте

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Нападающий "Рубина" Жонатас открыл счет в матче 4-го тура чемпионата России против ЦСКА. Бразилец отправил мяч в сетку ворот Ильи Помазуна на второй минуте. Молодой голкипер армейцев после подачи с углового выбил мяч на линию вратарской, где расторопнее всех сыграл форвард гостей.

Трансляция матча ЦСКА – "Рубин"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 4-й тур. "Зенит" - "Спартак" и другие матчи
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КОММЕНТАРИИ (2)
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tryam

во второй лиге так не играют в рамке

18:24 6 августа

Почти

Команды сейчас не равны. Результат будет не в пользу ЦСКА.

17:43 6 августа