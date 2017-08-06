"Рубин" забил Помазуну на второй минуте

Нападающий "Рубина" Жонатас открыл счет в матче 4-го тура чемпионата России против ЦСКА. Бразилец отправил мяч в сетку ворот Ильи Помазуна на второй минуте. Молодой голкипер армейцев после подачи с углового выбил мяч на линию вратарской, где расторопнее всех сыграл форвард гостей.
Трансляция матча ЦСКА – "Рубин"
Г⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️Л! @fcrk#НашФутбол #РФПЛ. 4-й тур. #ЦСКАРубин 0:1 2' Жонатас @Jonathasjesus22 pic.twitter.com/0NckqPnm2o– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 6 августа 2017 г.
tryam
во второй лиге так не играют в рамке
18:24 6 августа
Почти
Команды сейчас не равны. Результат будет не в пользу ЦСКА.
17:43 6 августа