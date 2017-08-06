"Рубин" забил Помазуну на второй минуте

Нападающий "Рубина" Жонатас открыл счет в матче 4-го тура чемпионата России против ЦСКА. Бразилец отправил мяч в сетку ворот Ильи Помазуна на второй минуте. Молодой голкипер армейцев после подачи с углового выбил мяч на линию вратарской, где расторопнее всех сыграл форвард гостей.

Трансляция матча ЦСКА – "Рубин"