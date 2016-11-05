"Рубин" вырвал победу в Уфе

В матче 13-го тура чемпионата России "Рубин" в гостях обыграл "Уфу" – 3:2. Казанцы вели по ходу встречи со счетом 2:0. Хозяева смогли сократить отставание в концовке первого тайма, а в начале второго – забили второй мяч в ворота Сергея Рыжикова. Исход встречи решил гол защитника "Рубина" Эльмира Набиуллина, забитый на 51-й минуте встречи. Команда Виктора Гончаренко могла сравнять счет, но нападающий Сильвестр Игбун не реализовал пенальти.

Отметим, что "Уфа" завершала матч вдевятером. На 8-й минуте был удален вратарь Георги Шелия, а на 86-й минуте поле покинул полузащитник Азамат Засеев, получив вторую желтую карточку.

Чемпионат России

Премьер-лига

13-й тур

"Уфа" – "Рубин" – 2:3 (1:2)

Голы: Жонатас, 18 – с пенальти (0:1). Рочина, 28 (0:2). Сысуев, 45+2 (1:2). Стоцкий, 49 (2:2). Набиуллин, 51 (2:3).

Нереализованный пенальти: Игбун, 60 (вратарь).

"Уфа": Шелия, Сухов, Аликин, Васин, Обляков (Лунев, 12), Живоглядов, Ванек, Стоцкий, Засеев, Игбун, Фатаи (Сысуев, 24. Диегу, 88).

"Рубин": Рыжиков, Бауэр (Серхио Санчес, 64), Бурлак, Самбрано, Набиуллин, Канунников (Жемалетдинов, 44), Сонг (Цакташ, 54), М`Вила, Рочина, Ткачук, Жонатас.

Предупреждения: Бурлак, 72. Засеев, 76. Серхио Санчес, 79. Сысуев, 82. Рочина, 89.

Удаления: Шелия, 8 (фол последней надежды). Засеев, 86 (грубая игра).

Судьи: Еськов. Деушев, Мосякин (все Москва).

5 ноября. Уфа. Стадион "Нефтяник".

Трансляция матча "Уфа" – "Рубин"