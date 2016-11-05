"Рубин" вырвал победу в Уфе

В матче 13-го тура чемпионата России "Рубин" в гостях обыграл "Уфу" – 3:2. Казанцы вели по ходу встречи со счетом 2:0. Хозяева смогли сократить отставание в концовке первого тайма, а в начале второго – забили второй мяч в ворота Сергея Рыжикова. Исход встречи решил гол защитника "Рубина" Эльмира Набиуллина, забитый на 51-й минуте встречи. Команда Виктора Гончаренко могла сравнять счет, но нападающий Сильвестр Игбун не реализовал пенальти.
Отметим, что "Уфа" завершала матч вдевятером. На 8-й минуте был удален вратарь Георги Шелия, а на 86-й минуте поле покинул полузащитник Азамат Засеев, получив вторую желтую карточку.
Чемпионат России
Премьер-лига
13-й тур
Голы: Жонатас, 18 – с пенальти (0:1). Рочина, 28 (0:2). Сысуев, 45+2 (1:2). Стоцкий, 49 (2:2). Набиуллин, 51 (2:3).
Нереализованный пенальти: Игбун, 60 (вратарь).
"Уфа": Шелия, Сухов, Аликин, Васин, Обляков (Лунев, 12), Живоглядов, Ванек, Стоцкий, Засеев, Игбун, Фатаи (Сысуев, 24. Диегу, 88).
"Рубин": Рыжиков, Бауэр (Серхио Санчес, 64), Бурлак, Самбрано, Набиуллин, Канунников (Жемалетдинов, 44), Сонг (Цакташ, 54), М`Вила, Рочина, Ткачук, Жонатас.
Предупреждения: Бурлак, 72. Засеев, 76. Серхио Санчес, 79. Сысуев, 82. Рочина, 89.
Удаления: Шелия, 8 (фол последней надежды). Засеев, 86 (грубая игра).
Судьи: Еськов. Деушев, Мосякин (все Москва).
5 ноября. Уфа. Стадион "Нефтяник".
goldenden
Согласен со всеми Вышеотписавшимися, Уфа браво! А у Рубина очередной бездарный матч. При этом Черчесову пора купить очки: почему не в сборной Рыжиков (понять ещё можно), но Набиуллин то? - на порядок сильнее и эффективнее того же Петрова
16:19
ngil
Уфа играла как Рубин с Тереком. Похоже, чем меньше игроков в составе, тем лучше играет команда.
15:52
andreichf
Уфимцы красавцы, доказали что удаление и даже два ничего не решает. Жаль пенальти не забили.
15:49
Конченый Джо
А по матч тв унылое Г из Томска показали.
15:46
Красно синий
Лучший матч тура будет. Восхищён тем как играла Уфа после 0-2. Да,не хватает где-то мастерства,но как боролись,как давили.Моментов сколько создали. Жаль,что мы отпустили Гончаренко. Сейчас бы поменять их со Слуцким местами...
15:33
Slim Taller
Уфа не заслуживала поражения.Команда играет в футбол.Это не позорный Урал.
15:32
Banro
Достойная игра Уфы! Ничья была бы справедливым итогом матча.
15:30