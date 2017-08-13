12:52 | Футбол — РФПЛ

"Рубин" вырвал ничью в игре со "СКА-Хабаровск"

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Матч 6-го тура чемпионата России "СКА-Хабаровск""Рубин" завершился вничью – 1:1. Счет в игре на 82-й минуте открыл нападающий Венцислав Христов, но усилиями полузащитника Мийо Цакташа казанцы ушли от поражения в компенсированное ко второму тайму время.

После этой встречи хабаровчане располагаются на 12-й строчке в турнирной таблице, а "Рубин" – на восьмой.

Чемпионат России

Премьер-лига

6-й тур

"СКА-Хабаровск" – "Рубин" (Казань) – 1:1 (0:0)

Голы: Христов, 82 (1:0). Цакташ, 90+2 (1:1).

"СКА-Хабаровск": Довбня, Эдиев, Пуцко, Димидко, Наваловский, Габулов (Казанков, 65), Баляйкин, Дедечко, Федотов (Христов, 76), Никифоров (Черевко, 72), Маркович.

"Рубин": Рыжиков, Бауэр, Кудряшов, Сорокин (Сонг, 87), Гранат, Набиуллин, М`Вила, Оздоев, Рочина (Цакташ, 71), Гекдениз, Жемалетдинов (Азмун, 68).

Предупреждения: Бауэр, 75. Дедечко, 79. Казанков, 90.

Судьи: Николаев. Болотенков, Сафьян (все - Москва).

13 августа. Хабаровск. Стадион "им. Ленина". 11230 зрителей.

Трансляция матча "СКА-Хабаровск" – "Рубин"

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/russia/premier/2017-2018/

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 6-й тур. ЦСКА - "Спартак" и другие матчи
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КОММЕНТАРИИ (9)
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71

Хабары, -красавцы) все у Вас получится.Вперед. Еще есть одна команда , Вы, на нее настроитесь, уверен))

13:35

Алый Дракон

Завхоз Лызин Алый Дракон, я мненью вашему вращение придавал и осью был мой детородный орган... 13:05.... Да откуда ж такие чудилы, как ты, берутся-то постоянно?!((... Новость про матч "Рубина" со "СКА", а опять вылезают всякие непонятные особи, которые и здесь талдычут про "Спартак"!(... Еще и хамят, когда их с ветки посылаешь!(... Если вы удовлетворяетсь на "Спартак", то это ваше личное дело, господа извращенцы - не нужно писать про эту команду на каждой ветке, которая не относится к делу! Совершайте это дело в интимной атмосфере!

13:14

баламошка

Кто-то украл волшебные чётки Бердыева.

13:13

Levbereg

Очевидно, что СМ своё наберет. Будет в зоне ЛЧ к концу чемпионата.

13:09

Завхоз Лызин

Алый Дракон, я мненью вашему вращение придавал и осью был мой детородный орган...

13:05

Тот самый Зануда

В Хабаре никому легко не будет.Перелёт, и совершенно другой часовой пояс.

13:03

Алый Дракон

Завхоз Лызин Рубин вырвал ничью со СКА Хабаровск и переместил Спартак на 9-е место. А если Урал не проиграет в Туле, то Спартак сместится на 10-е... 13:00... Кто о чем, а лысый о расческе - иди-ка ты, болезный, со своим "Спартаком" с этой ветки в пешее эротическое путешествие...

13:02

Завхоз Лызин

Рубин вырвал ничью со СКА Хабаровск и переместил Спартак на 9-е место. А если Урал не проиграет в Туле, то Спартак сместится на 10-е...

13:00

Алый Дракон

Да, млин!((( Отскочили мы (... Может, уже пора бы и попробовать, наконец, Джанаева?... А то Серега часто выручает, но и непредсказуемо эпично может накосячить (... А, вообще, с ЦСКА, очевидно, просто повезло - матчи с "Локо" и "СКА" показали, что команда пока не готова к серьезным задачам... Нет Жонатаса - и забивать практически некому! А его еще собирались отдавать!... Такими игроками дорожить надо, строить вокруг них команду!...

12:58