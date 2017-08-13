"Рубин" вырвал ничью в игре со "СКА-Хабаровск"

Матч 6-го тура чемпионата России "СКА-Хабаровск" – "Рубин" завершился вничью – 1:1. Счет в игре на 82-й минуте открыл нападающий Венцислав Христов, но усилиями полузащитника Мийо Цакташа казанцы ушли от поражения в компенсированное ко второму тайму время.
После этой встречи хабаровчане располагаются на 12-й строчке в турнирной таблице, а "Рубин" – на восьмой.
Чемпионат России
Премьер-лига
6-й тур
"СКА-Хабаровск" – "Рубин" (Казань) – 1:1 (0:0)
Голы: Христов, 82 (1:0). Цакташ, 90+2 (1:1).
"СКА-Хабаровск": Довбня, Эдиев, Пуцко, Димидко, Наваловский, Габулов (Казанков, 65), Баляйкин, Дедечко, Федотов (Христов, 76), Никифоров (Черевко, 72), Маркович.
"Рубин": Рыжиков, Бауэр, Кудряшов, Сорокин (Сонг, 87), Гранат, Набиуллин, М`Вила, Оздоев, Рочина (Цакташ, 71), Гекдениз, Жемалетдинов (Азмун, 68).
Предупреждения: Бауэр, 75. Дедечко, 79. Казанков, 90.
Судьи: Николаев. Болотенков, Сафьян (все - Москва).
13 августа. Хабаровск. Стадион "им. Ленина". 11230 зрителей.
Трансляция матча "СКА-Хабаровск" – "Рубин"
Г⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️Л! @fcska#НашФутбол #РФПЛ. 6-й тур. #СКАРубин 1:0 82' Венцислав Христов pic.twitter.com/pAYGYGxw7u– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 13 августа 2017 г.
Г⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️Л! @fcrk#НашФутбол #РФПЛ. 6-й тур. #СКАРубин 1:1 90+2' Мийо Цакташ pic.twitter.com/Aa2OnsJ5kI– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 13 августа 2017 г.
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Хабары, -красавцы) все у Вас получится.Вперед. Еще есть одна команда , Вы, на нее настроитесь, уверен))
13:35
Алый Дракон
Завхоз Лызин Алый Дракон, я мненью вашему вращение придавал и осью был мой детородный орган... 13:05.... Да откуда ж такие чудилы, как ты, берутся-то постоянно?!((... Новость про матч "Рубина" со "СКА", а опять вылезают всякие непонятные особи, которые и здесь талдычут про "Спартак"!(... Еще и хамят, когда их с ветки посылаешь!(... Если вы удовлетворяетсь на "Спартак", то это ваше личное дело, господа извращенцы - не нужно писать про эту команду на каждой ветке, которая не относится к делу! Совершайте это дело в интимной атмосфере!
13:14
баламошка
Кто-то украл волшебные чётки Бердыева.
13:13
Levbereg
Очевидно, что СМ своё наберет. Будет в зоне ЛЧ к концу чемпионата.
13:09
Завхоз Лызин
Алый Дракон, я мненью вашему вращение придавал и осью был мой детородный орган...
13:05
Тот самый Зануда
В Хабаре никому легко не будет.Перелёт, и совершенно другой часовой пояс.
13:03
Алый Дракон
Завхоз Лызин Рубин вырвал ничью со СКА Хабаровск и переместил Спартак на 9-е место. А если Урал не проиграет в Туле, то Спартак сместится на 10-е... 13:00... Кто о чем, а лысый о расческе - иди-ка ты, болезный, со своим "Спартаком" с этой ветки в пешее эротическое путешествие...
13:02
Завхоз Лызин
Рубин вырвал ничью со СКА Хабаровск и переместил Спартак на 9-е место. А если Урал не проиграет в Туле, то Спартак сместится на 10-е...
13:00
Алый Дракон
Да, млин!((( Отскочили мы (... Может, уже пора бы и попробовать, наконец, Джанаева?... А то Серега часто выручает, но и непредсказуемо эпично может накосячить (... А, вообще, с ЦСКА, очевидно, просто повезло - матчи с "Локо" и "СКА" показали, что команда пока не готова к серьезным задачам... Нет Жонатаса - и забивать практически некому! А его еще собирались отдавать!... Такими игроками дорожить надо, строить вокруг них команду!...
12:58