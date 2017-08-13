"Рубин" вырвал ничью в игре со "СКА-Хабаровск"

Матч 6-го тура чемпионата России "СКА-Хабаровск" – "Рубин" завершился вничью – 1:1. Счет в игре на 82-й минуте открыл нападающий Венцислав Христов, но усилиями полузащитника Мийо Цакташа казанцы ушли от поражения в компенсированное ко второму тайму время.

После этой встречи хабаровчане располагаются на 12-й строчке в турнирной таблице, а "Рубин" – на восьмой.

Чемпионат России

Премьер-лига

6-й тур

"СКА-Хабаровск" – "Рубин" (Казань) – 1:1 (0:0)

Голы: Христов, 82 (1:0). Цакташ, 90+2 (1:1).

"СКА-Хабаровск": Довбня, Эдиев, Пуцко, Димидко, Наваловский, Габулов (Казанков, 65), Баляйкин, Дедечко, Федотов (Христов, 76), Никифоров (Черевко, 72), Маркович.

"Рубин": Рыжиков, Бауэр, Кудряшов, Сорокин (Сонг, 87), Гранат, Набиуллин, М`Вила, Оздоев, Рочина (Цакташ, 71), Гекдениз, Жемалетдинов (Азмун, 68).

Предупреждения: Бауэр, 75. Дедечко, 79. Казанков, 90.

Судьи: Николаев. Болотенков, Сафьян (все - Москва).

13 августа. Хабаровск. Стадион "им. Ленина". 11230 зрителей.

Трансляция матча "СКА-Хабаровск" – "Рубин"