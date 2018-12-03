16:01 | Футбол — РПЛ

"Рубин" выразил соболезнования в связи со смертью полузащитника "Локо" Ломакина

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"Рубин" выразил соболезнования в связи со смертью 18-летнего полузащитника молодежной команды "Локомотива" Алексея Ломакина

- Примите наши искренние соболезнования... - такой комментарий оставил казанский клуб в Твиттере под постом "Локо" о гибели футболиста.

Алексей Ломакин является воспитанником футбольного клуба "Локомотив". В текущем сезоне он провел три матча в молодежном первенстве.

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