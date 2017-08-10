00:49 | Футбол — РФПЛ

"Рубин" выразил соболезнования в связи со смертью болельщика на матче с "Локомотивом"


"Рубин" выразил соболезнования в связи со смертью болельщика во время матча 5-го тура чемпионата России против "Локомотива" (1:1). Во время поединка 60-летнему Вячеславу Грицкову стало плохо на трибуне. Врачи оказали экстренную помощь, но спасти его жизнь не удалось. 

"Рубин" глубоко скорбит в связи с трагедией и выражает соболезнования родным и близким ушедшего из жизни болельщика нашего клуба. Наша рубиновая семья понесла тяжелую утрату", - говорится в сообщении клуба.

Трансляция матча "Рубин" – "Локомотив"  //
На матче "Рубин" - "Локомотив" умер болельщик

Дополнительная информация

http://www.rubin-kazan.ru/ru/news_items/7108-soboleznuem

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