"Рубин" выразил соболезнования в связи со смертью болельщика на матче с "Локомотивом"

"Рубин" выразил соболезнования в связи со смертью болельщика во время матча 5-го тура чемпионата России против "Локомотива" (1:1). Во время поединка 60-летнему Вячеславу Грицкову стало плохо на трибуне. Врачи оказали экстренную помощь, но спасти его жизнь не удалось.

"Рубин" глубоко скорбит в связи с трагедией и выражает соболезнования родным и близким ушедшего из жизни болельщика нашего клуба. Наша рубиновая семья понесла тяжелую утрату", - говорится в сообщении клуба.

Трансляция матча "Рубин" – "Локомотив" //

На матче "Рубин" - "Локомотив" умер болельщик