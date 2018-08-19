"Рубин" выразил соболезнования в связи с гибелью 9-летней дочери Ревишвили

"Рубин" выразил соболезнования в связи с гибелью 9-летней дочери бывшего голкипера команды Нукри Ревишвили. Девочка умерла от удара током после того, как дотронулась до решетки на окне.

"В среду вечером трагически погибла 9-летняя дочь вратаря сборной Грузии, бывшего вратаря "Рубина" Нукри Ревишвили Татьяна (Тата). По сообщениям СМИ, ее ударило током в квартире в Тбилиси, когда она дотронулась до решетки на окне.

Выражаем глубочайшие соболезнования Нукри и его семье в связи с тяжелой утратой", - говорится в сообщении казанского клуба.