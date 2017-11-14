"Рубин" выразил соболезнования Навасу в связи со смертью отца

"Рубин" выразил соболезнования защитнику Сесару Навасу в связи со смертью отца. Ранее сообщалось, что игрок из-за семейной утраты может пропустить матч 17-го тура чемпионата России против "Арсенала", который состоится 18 ноября.

"Сегодня защитник нашей команды Сесар Навас и вся рубиновая семья понесли тяжелую утрату. После продолжительной болезни скончался отец Сесара. Выражаем искренние соболезнования… Сесар, мы с тобой!" - говорится в сообщении "Рубина".