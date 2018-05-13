17:11 | Футбол — РФПЛ

"Рубин" впервые набрал очки в гостях у "Краснодара"


В матче 30-го тура чемпионата России "Рубин" добился ничьей с "Краснодаром" (1:1) и впервые набрал очки в гостях у "быков". В предыдущих шести встречах казанцы потерпели шесть поражений с общим счетом 3:11. В 14 матчах против южан "Рубин" набрал всего восемь очков, добившись двух побед при двух ничьих. (Кирилл БУРДАКОВ)

Матчи "Краснодара" и "Рубина" в Краснодаре

Дата

Стадион

Матч

Авторы голов

10.09.2011

Кубань

Краснодар – Рубин – 3:1

Мовсисян, Амисулашвили, Жоаузинью – Натхо

23.07.2012

Кубань

Краснодар – Рубин – 2:1

Мовсисян-2 – Натхо

29.09.2013

Кубань

Краснодар – Рубин – 1:0

Перейра

09.11.2014

Кубань

Краснодар – Рубин – 2:0

Петров, Лаборде

25.10.2015

Кубань

Краснодар – Рубин – 2:1

Ари-2 – Канунников

02.10.2016

Кубань

Краснодар – Рубин – 1:0

Ари

13.05.2018

Краснодар-Арена

Краснодар – Рубин – 1:1

Мамаев – Азмун

Итого: +6=1-0, мячи 12-4.

Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 30-й тур
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!
СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!