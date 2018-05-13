"Рубин" впервые набрал очки в гостях у "Краснодара"

В матче 30-го тура чемпионата России "Рубин" добился ничьей с "Краснодаром" (1:1) и впервые набрал очки в гостях у "быков". В предыдущих шести встречах казанцы потерпели шесть поражений с общим счетом 3:11. В 14 матчах против южан "Рубин" набрал всего восемь очков, добившись двух побед при двух ничьих. (Кирилл БУРДАКОВ)

Матчи "Краснодара" и "Рубина" в Краснодаре

Дата Стадион Матч Авторы голов 10.09.2011 Кубань Краснодар – Рубин – 3:1 Мовсисян, Амисулашвили, Жоаузинью – Натхо 23.07.2012 Кубань Краснодар – Рубин – 2:1 Мовсисян-2 – Натхо 29.09.2013 Кубань Краснодар – Рубин – 1:0 Перейра 09.11.2014 Кубань Краснодар – Рубин – 2:0 Петров, Лаборде 25.10.2015 Кубань Краснодар – Рубин – 2:1 Ари-2 – Канунников 02.10.2016 Кубань Краснодар – Рубин – 1:0 Ари 13.05.2018 Краснодар-Арена Краснодар – Рубин – 1:1 Мамаев – Азмун

Итого: +6=1-0, мячи 12-4.