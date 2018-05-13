"Рубин" впервые набрал очки в гостях у "Краснодара"

В матче 30-го тура чемпионата России "Рубин" добился ничьей с "Краснодаром" (1:1) и впервые набрал очки в гостях у "быков". В предыдущих шести встречах казанцы потерпели шесть поражений с общим счетом 3:11. В 14 матчах против южан "Рубин" набрал всего восемь очков, добившись двух побед при двух ничьих. (Кирилл БУРДАКОВ)
Матчи "Краснодара" и "Рубина" в Краснодаре
|
Дата
|
Стадион
|
Матч
|
Авторы голов
|
10.09.2011
|
Кубань
|
Краснодар – Рубин – 3:1
|
Мовсисян, Амисулашвили, Жоаузинью – Натхо
|
23.07.2012
|
Кубань
|
Краснодар – Рубин – 2:1
|
Мовсисян-2 – Натхо
|
29.09.2013
|
Кубань
|
Краснодар – Рубин – 1:0
|
Перейра
|
09.11.2014
|
Кубань
|
Краснодар – Рубин – 2:0
|
Петров, Лаборде
|
25.10.2015
|
Кубань
|
Краснодар – Рубин – 2:1
|
Ари-2 – Канунников
|
02.10.2016
|
Кубань
|
Краснодар – Рубин – 1:0
|
Ари
|
13.05.2018
|
Краснодар-Арена
|
Краснодар – Рубин – 1:1
|
Мамаев – Азмун
Итого: +6=1-0, мячи 12-4.