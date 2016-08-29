"Рубин" вернется на "Казань Арену" к матчу 10-го тура

Руководитель пресс-службы "Рубина" Михаил Степанов сообщил, что команда вернется на "Казань Арену" к матчу 10-го тура чемпионата России с "Крыльями Советов", информирует "Р-Спорт". Ранее планировалось, что "Рубин" проведет первый матч сезона-2016/17 на "Казань Арене" с "Уралом" в 6-м туре чемпионата России.

Напомним, что летом на стадионе были проведены работы по обновлению газона, что привело к переносу игр с "Казань Арены" на стадион "Центральный".