09:32 | ФУТБОЛ — РФПЛ

"Рубин" вернется на "Казань Арену" к матчу 10-го тура

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Руководитель пресс-службы "Рубина" Михаил Степанов сообщил, что команда вернется на "Казань Арену" к матчу 10-го тура чемпионата России с "Крыльями Советов", информирует "Р-Спорт". Ранее планировалось, что "Рубин" проведет первый матч сезона-2016/17 на "Казань Арене" с "Уралом" в 6-м туре чемпионата России.

Напомним, что летом на стадионе были проведены работы по обновлению газона, что привело к переносу игр с "Казань Арены" на стадион "Центральный".

Дополнительная информация

http://rsport.ru/football/20160829/1053564694.html

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