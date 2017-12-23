"Рубин" в этом сезоне перейдет в частную собственность

Генеральный директор "Рубина" Рустем Саяхов сообщил, что клуб до начала весенней части чемпионата России планирует сменить юридическое лицо. В понедельник исполком РФС рассмотрит ходатайство казанцев об одобрении процедуры изменения формы собственности организации. В случае положительного решения "Рубин" начнет реорганизацию в общество с ограниченной ответственностью (ООО). Сейчас организация является муниципальным автономным учреждением (МАУ).
— Клуб уже в этом сезоне полностью спонсируется частным капиталом нескольких компаний, – приводят "Известия" слова Саяхова. — Государственных средств мы не привлекаем. И форма собственности должна быть соответствующей. К началу весенней части текущего сезона чемпионата России мы рассчитываем получить лицензию уже как новое юридическое лицо.
Мы готовы пройти предусмотренную регламентом РФС процедуру смены организационно-правовой формы. Часть необходимых документов уже готова, часть мы еще готовим. Если в понедельник исполком РФС одобрит наше ходатайство, начнется активная фаза изменений. Про формализацию смены учредителей мы пока не говорим. Но переход в частную собственность был еще летом анонсирован высшим руководством клуба. Поэтому уже точно можно сказать, что государственные деньги на жизнедеятельность "Рубина" тратиться не будут.
Дополнительная информация
https://iz.ru/686762/aleksei-fomin-sevastian-terletckii/kazanskii-rubin-perekhodit-v-chastnuiu-sobstvennost
Гелендваген Бердыева
Мы готовы пройти предусмотренную регламентом РФС процедуру смены организационно-правовой формы. ....А что это решит или на что это может повлиять? Если кредиты взятые прежним мудрым руководством (а деньги поверьте не малые) , придется отдавать и платить зарплату сидящих на контрактах легионерам???
12:45
Monakh007
Надо все клубы отстранить от государственной копилки.
11:04
Бу-га-га!
Бердыев меньше, чем за год, министерство финансов Татарстана обобрал, а теперь будет частников доить.
10:38
Вопреки
echo2011 //// Клуб становится ЧАСТНЫМ, принадлежащим ТАИФу, уходя от государственного финансирования. Теперь повода трындеть московским и питерским писакам, о том, что в Казани на футбол тратят народные денежки, УЖЕ НЕ БУДЕТ. Грустно, правда ? Будут газетенки и порталы спортивные искать новые клубы для грязи... и самопиара.... Забывая при этом государственных спонсоров Россети, Аэрофлот, РЖД и газпромовские (народные) денежки, но наезжая на "Ростов" с "Амкаром" и СКА Хабаровский...
10:13
echo2011
Ну да,сначала государство даст деньги в ООО,а затем ООО даст денег "Рубину".
08:52
rustov
Хорошая новость...
07:37
баламошка
Молодцы. Надо, чтобы Фурсенко тоже бакланов самостоятельно спонсировал. Опять тогда на паперть пердива вернутся.
05:16