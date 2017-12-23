"Рубин" в этом сезоне перейдет в частную собственность

Генеральный директор "Рубина" Рустем Саяхов сообщил, что клуб до начала весенней части чемпионата России планирует сменить юридическое лицо. В понедельник исполком РФС рассмотрит ходатайство казанцев об одобрении процедуры изменения формы собственности организации. В случае положительного решения "Рубин" начнет реорганизацию в общество с ограниченной ответственностью (ООО). Сейчас организация является муниципальным автономным учреждением (МАУ).

— Клуб уже в этом сезоне полностью спонсируется частным капиталом нескольких компаний, – приводят "Известия" слова Саяхова. — Государственных средств мы не привлекаем. И форма собственности должна быть соответствующей. К началу весенней части текущего сезона чемпионата России мы рассчитываем получить лицензию уже как новое юридическое лицо.

Мы готовы пройти предусмотренную регламентом РФС процедуру смены организационно-правовой формы. Часть необходимых документов уже готова, часть мы еще готовим. Если в понедельник исполком РФС одобрит наше ходатайство, начнется активная фаза изменений. Про формализацию смены учредителей мы пока не говорим. Но переход в частную собственность был еще летом анонсирован высшим руководством клуба. Поэтому уже точно можно сказать, что государственные деньги на жизнедеятельность "Рубина" тратиться не будут.