15:36 | ФУТБОЛ — РФПЛ

"Рубин": "В 16:00 будет очень важная новость"

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"Рубин" на официальной странице в Твиттере объявил, что в 16:00 фанатов команды ждет важная новость. 

Напомним, сегодня казанский клуб объявил об уходе с поста главного тренера Хавьера Грасии.

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КОММЕНТАРИИ (6)
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crazysun78

18:18 новостей нет... наверное, трамп виноват... ))

18:17

James Gang

Мужик жрёт попкорн, вот это новость!

17:56

marksan

Где новость? Сейчас 17-24!

17:24

Thomas_Boy_

"Рубин" переименуют в ФК "Минтимер"?

17:02

grroznyi85

Бердыева назначат.)))

16:25

GalacticBoy

Важная новость,-кайтесь господа,мы вылетаем в пердив

16:16