"Рубин": "В 16:00 будет очень важная новость"

"Рубин" на официальной странице в Твиттере объявил, что в 16:00 фанатов команды ждет важная новость.
Напомним, сегодня казанский клуб объявил об уходе с поста главного тренера Хавьера Грасии.
Сегодня в 16:00 будет очень важная новость, не пропустите! pic.twitter.com/5bbryP65y9– "Рубин" Казань (@fcrk) 8 июня 2017 г.
crazysun78
18:18 новостей нет... наверное, трамп виноват... ))
18:17
James Gang
Мужик жрёт попкорн, вот это новость!
17:56
marksan
Где новость? Сейчас 17-24!
17:24
Thomas_Boy_
"Рубин" переименуют в ФК "Минтимер"?
17:02
grroznyi85
Бердыева назначат.)))
16:25
GalacticBoy
Важная новость,-кайтесь господа,мы вылетаем в пердив
16:16