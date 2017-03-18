15:49 | ФУТБОЛ — РФПЛ

"Рубин" уступил "Уралу"

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В матче 20-го тура чемпионата России "Урал" на своем поле одолел "Рубин" – 1:0. Единственный гол записал на свой счет Владимир Ильин. Казанцы во втором туре подряд теряют очки, но пока остаются на девятом месте в турнирной таблице. Клуб из Екатеринбурга идет 12-м.

Чемпионат России

Премьер-лига

20-й тур

"Урал" (Екатеринбург) – "Рубин" (Казань) – 1:0 (1:0)

Гол: Ильин, 11.

"Урал": Заболотный, Кулаков, Динга, Новиков, Данцев, Димитров (Серченков, 87), Емельянов, Ильин (Бугуи, 90+2), Бикфалви, Лунгу, Манучарян (Коробов, 68).

"Рубин": Рыжиков, Бауэр, Самбрано, Бурлак, Набиуллин (Ткачук, 69), Жемалетдинов (Лестьенн, 69), Цакташ, М`Вила, Ахметов, Жонатас, Канунников.

Предупреждения: Бикфалви, 70. Жонатас, 80. Коробов, 83.

Судьи: ЧИСТЯКОВ (Азов). Чельцов (Москва), Богач (Люберцы).

18 марта. Екатеринбург. Стадион "СКБ-Банк Арена".

Трансляция матча "Урал" - "Рубин"

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/russia/premier/2016-2017/

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КОММЕНТАРИИ (6)
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Ботаникум

УРАЛ больше, чем Казань!!!!!!!!!! Да и ПОСТАРШЕ будет - как-никак "герцинская складчатость".

16:07

Fajyz

ГОСТ, дебил, а ничего, что раком всегда стоишь?))) так вот по себе не суди.

16:06

Басист

Таки что, сегодня день слива конкурентов? Выходит, что Локо встрянет сегодня. А если ничья, то Ростов будет за чемпионство биться, знач)

16:02

Gost

Опять Казань нагнули р@ком,вчера Авангард сегодня Урал... Браво !!!!!

16:01

Сильвербой

Команда Рубин, если ее можно назвать командой, просто до неприличия смешна!!!

16:01

goldenden

4 очка в 3 х матчах с аутсайдерами! Чего ещё нужно чтобы выгнать наконец этого никчемного Хави Грасию?

15:54

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