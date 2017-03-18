"Рубин" уступил "Уралу"

В матче 20-го тура чемпионата России "Урал" на своем поле одолел "Рубин" – 1:0. Единственный гол записал на свой счет Владимир Ильин. Казанцы во втором туре подряд теряют очки, но пока остаются на девятом месте в турнирной таблице. Клуб из Екатеринбурга идет 12-м.
Чемпионат России
Премьер-лига
20-й тур
"Урал" (Екатеринбург) – "Рубин" (Казань) – 1:0 (1:0)
Гол: Ильин, 11.
"Урал": Заболотный, Кулаков, Динга, Новиков, Данцев, Димитров (Серченков, 87), Емельянов, Ильин (Бугуи, 90+2), Бикфалви, Лунгу, Манучарян (Коробов, 68).
"Рубин": Рыжиков, Бауэр, Самбрано, Бурлак, Набиуллин (Ткачук, 69), Жемалетдинов (Лестьенн, 69), Цакташ, М`Вила, Ахметов, Жонатас, Канунников.
Предупреждения: Бикфалви, 70. Жонатас, 80. Коробов, 83.
Судьи: ЧИСТЯКОВ (Азов). Чельцов (Москва), Богач (Люберцы).
18 марта. Екатеринбург. Стадион "СКБ-Банк Арена".
Трансляция матча "Урал" - "Рубин"
Г⚽⚽⚽⚽Л! @FCURAL #НашФутбол #РФПЛ. 20-й тур. #УралРубин 1:0 11' Владимир Ильин pic.twitter.com/FAfJjJsQKU– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 18 марта 2017 г.
Ботаникум
УРАЛ больше, чем Казань!!!!!!!!!! Да и ПОСТАРШЕ будет - как-никак "герцинская складчатость".
16:07
Fajyz
ГОСТ, дебил, а ничего, что раком всегда стоишь?))) так вот по себе не суди.
16:06
Басист
Таки что, сегодня день слива конкурентов? Выходит, что Локо встрянет сегодня. А если ничья, то Ростов будет за чемпионство биться, знач)
16:02
Gost
Опять Казань нагнули р@ком,вчера Авангард сегодня Урал... Браво !!!!!
16:01
Сильвербой
Команда Рубин, если ее можно назвать командой, просто до неприличия смешна!!!
16:01
goldenden
4 очка в 3 х матчах с аутсайдерами! Чего ещё нужно чтобы выгнать наконец этого никчемного Хави Грасию?
15:54