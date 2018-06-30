"Рубин" уступил сербскому "Раднику" в товарищеском матче

"Рубин" в товарищеском матче проиграл сербскому клубу "Радник" (0:1).
Товарищеский матч
"РУБИН" (РОССИЯ) - "Радник" (Сербия) - 0:1 (0:0)
Гол: игрок "Радника", 90+1.
Нереализованный пенальти: Бухаров (Рубин), 66 (вратарь)
"Рубин": Акмурзин (И.Коновалов, 45), Чико (Доронин, 45), Сорокин (Бергстрем, 45), Уремович (Ситдиков, 45), Хрубик (Казанский, 45), Попов (Мухаметзянов, 45), Байрамян (Седов, 45), Могилевец (Кочич, 45. Павленко, 83), И.Коновалов (Базаев, 45), Сагес (Бухаров, 45), Голдобин (Умаров, 45).
30 июня.
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